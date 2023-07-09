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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пожар в мебельном цехе под Волгоградом ликвидировали

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в мебельном цехе в городе Волжский в Волгоградской области, сообщает региональный главк МЧС в воскресенье.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения в 23:55", - говорится в сообщении.

Пожарные приступили к проливу и разбор конструкций.

Ранее сообщалось о пожаре в мебельном цеху на улице Портовой в Волжском. Локализация возгорания была объявлена на площади 2 тыс. кв метров.

Волгоградская область
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