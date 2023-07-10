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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Комитет Совфеда выступил против принятия законопроекта о старательской деятельности

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике заявил, что не будет поддерживать принятие проекта закона о "О старательской деятельности" (или так называемом "вольном приносе"), так как использование частными лицами водных объектов при добыче золота может привести к серьезным экологическим последствиям.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, отрицательный отзыв был направлен в профильный комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В комитете СФ напоминают, что внесенный правительством проект закона закрепляет такие основные понятия, как "старатель", "старательская деятельность" и "старательный участок". Документ устанавливает, что будет утвержден перечень территорий, частей водных объектов, в границах которых может осуществляться старательская деятельность. Согласно законопроекту, старатель вправе осуществлять старательскую деятельность на части водного объекта, граница которого примыкает к старательскому участку.

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"Следует отметить, что использование водных объектов, отсутствие необходимости проведения геологоразведочных работ и проекта разработки, бесконтрольное недропользование приведет к серьезным экологическим последствиям", - говорится в отзыве комитета Совета Федерации.

В документе напоминается, что законопроект устанавливает запрет на снятие поверхностного слоя земли на глубину более пяти метров. "Однако, геологический потенциал открытия россыпей золота на глубине до пяти метров отсутствует и не соответствует условиям разработки в известных золотоносных провинциях РФ", - говорится в заключении.

Также законопроект обязует старателей своими силами и за своей счет восстанавливать старательский участок и часть водного объекта, при этом старатель обязан направить в орган контроля декларацию о восстановлении старательского участка с материалами фото- или видеофиксации.

"Контроль восстановления старательского участка или водного объекта посредством фото- или видеофиксации не является исчерпывающим. По сути бесконтрольная деятельность по восстановлению поверхностного слоя земли, нанесение плодородного слоя почвы, восстановление части водного объекта приведет к загрязнению экосистем, в том числе водоносных горизонтов", - говорится в заключении комитета СФ.

Учитывая вышеизложенное, комитет Совета Федерации по экономической политике не поддерживает проект федерального закона №343102-8 "О старательской деятельности", говорится в заключении.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 11 июля, следует из повестки заседания Совета Думы на понедельник.

Совет Федерации
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