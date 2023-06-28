В Госдуме заявили, что судьбу спорного законопроекта о "вольном приносе" решит Совет Думы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы примет решение о судьбе спорного законопроекта "О старательской деятельности", или так называемом "вольном приносе", сообщил Николай Харитонов, глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, который является ответственным по этому документу.

Законопроект о "вольном приносе" планировался к рассмотрению в первом чтении еще 20 июня, но Совет Думы решил отложить его до проведения парламентских слушаний. Они состоялись в среду.

"Я вам по-простому, по-народному скажу: пока воды не нальешь, плавать не научишься. Поэтому давайте. Много говорим - эти месяцы, годы, десятилетия. Приблизились к принятию. Откровенно говорим: два региона - Забайкалье, Магадан - губернаторы, представители выступили, готовы принимать. (...). Буквально завтра на Совете Думы определимся, в первом чтении вносить, не вносить", - сказал Харитонов по итогам слушаний.

В повестке заседания Совета Думы на среду законопроекта не было, следующее заседание намечено на 10 июля. В повестке заседания Госдумы на четверг документа пока также нет.

Защита природы

Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды является комитетом-соисполнителем по данному законопроекту. И ранее он решил отложить рассмотрение инициативы до проведения парламентских слушаний.

"Законопроектами о вольноприносительстве предусмотрено безвозмездное предоставление старательских участков, а также освобождение от налогов. Мы провели много обсуждений с экспертным сообществом, пришли к выводу, что законопроект требует существенной доработки, - заявил в ходе парламентских слушаний глава комитета, в прошлом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. - Уже существенно упрощен процесс получения лицензии по заявительному принципу для площадей, на которых не выявлено ресурсов и запасов полезных ископаемых. Вместе с тем оказывается существенная нагрузка на окружающую среду, и многие компании не в состоянии покрыть наносимый ущерб, что еще сложнее будет сделать в случае упрощенной деятельности индивидуальных предпринимателей. Более того, существует риск роста криминогенной обстановки".

Кобылкин предложил вернуть добычу россыпного золота под регулирование законодательства РФ о недрах, запретить предоставление участков в районах Крайнего Севера с вечной мерзлотой, исключить условия, способные привести к ликвидации малых предприятий (законопроектом создаются неравные условия для старателей-ИП и старателей-малых предприятий, а их более 100, и они соблюдают требования и платят налоги, напомнил Кобылкин). Целесообразно также убрать из перечня территорий, предоставляемых старателям, территории с прогнозными ресурсами полезных ископаемых и с техногенными образованиями. Также требуют проверки и дополнительного обоснования расчеты возможного объема добычи золота и доходов в бюджеты от данной деятельности (поступления в бюджеты регионов оцениваются примерно в 18 млрд рублей за три года плюс 3 млрд рублей по НДФЛ, 9 млрд рублей по НДС и поступления в социальные фонды).

"Комитет предлагает в случае рассмотрения законопроекта в первом чтении принять постановление Государственной думы, где прописать эти замечания, которые необходимо устранить во втором чтении. Если коллеги из министерства региона считают, что это действительно способ улучшить жизнь местного населения, данную схему можно попробовать с учетом высказанных замечаний. Но применить ее экспериментально только в одном или двух субъектах Российской Федерации. И через три года посмотреть, как это все работает", - заявил Кобылкин.

Представитель Минприроды - замминистра Дмитрий Тетенькин - был лаконичен. Он отметил, что в законопроекте нашло отражение видение министерства по некоторым аспектам, в том числе предусматривается появление двух подзаконных актов, где предполагается детализировать недопущение негативных экологических последствий. "С учетом того, что законопроект действительно долгое время разрабатывался, на различных площадках, в том числе с бизнесом, проходили обсуждения под руководством Минвостокразвития, текущая редакция законопроекта была поддержана правительством. Минприроды, соответственно, готово также при появлении вопросов, в том числе на сегодняшней площадке, участвовать в его доработке, в том числе и к первому, и ко второму чтению, если такая необходимость возникнет", - заключил Тетенькин.

Критика

Законопроект о старательской деятельности обсуждается уже много лет. В 2019 году Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат", вынес проблему на уровень президента. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и "представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии".

С резкой критикой законопроекта в текущей редакции в рамках парламентских слушаний выступили председатель Союза старателей России Виктор Таракановский и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Их активно поддержала замглавы комитета по природным ресурсам Жанна Рябцева.

"Мы тоже пообщались в Свердловской области, которой нет сейчас в пилотных регионах, но у нас губернатор Магаданской области из Свердловской области, поэтому примерно, я думаю, помнит, что происходило в 90-е годы, как добывалось у нас золото. И люди, с которыми сегодня мы разговариваем, у них просто шок, что происходит", - сказала она.

Финансово-экономическое обоснование проекта не выдерживает критики, считает Рябцева.

"Данный законопроект - это просто ширма, прикрытие какое-то для легализации золота. Нужно называть вещи своими именами. Вот коллеги тут сидят, стесняются. А скажите, пожалуйста, какие вам идут ультимативные предложения от органов исполнительной власти, ряда членов, которые пытаются как-то повлиять на ваше мнение? Вы вещи называйте своими именами. Почему вы ко мне подходите и жалуетесь, а здесь молчите и боитесь сказать об этом? - заявила Рябцева. - Есть закон о недрах. Все остальное - это просто цирк какой-то. И сегодня мы просто, еще раз повторю, легализуем, пытаемся, золото, возвращаемся в 90-е".

"У нас сегодня Россия вышла на новый уровень, у нас гиперзвуковое оружие, а мы опять достали ведерко, лопатку и пошли копать наши реки, озера и все остальное, - продолжает Рябцева. - У нас все члены комитета были против, в таком виде законопроект принимать нельзя. Он требует серьезной проработки и не только (касательно - ИФ) Магаданской и Забайкальского края, я думаю, что коллеги сейчас слушают. Еще раз повторю, у меня не голословные слова о том, что идет в ультимативной форме принятие, и любая позиция конструктивная закрывается. Поэтому я высказываю позицию Свердловской области".

Законопроект в своем текущем виде - "это против государства, это предательство, это просто, как говорит президент, "нож в спину", эмоционально высказалась Рябцева. Относительно поручения президента "законопроект в извращенном виде представлен сегодня на обсуждение", заключила она.

Вопросы законопроект вызывает и у членов комитета по Дальнему Востоку. "Главный налог, который остается в регионах, - это НДПИ. Сегодня вот эти товарищи НДПИ платить не будут. Касаемо дохода-расхода при опытном бухгалтере можно ничего и не платить. Поэтому о 18 млрд (рублей - ИФ) можно даже не говорить, не надо, не начинайте", - заявил зампредседателя комитета Антон Басанский (депутат от Магаданской области, сын Александра Басанского). Он напомнил, что президент в поручении говорил "о регулировании непосредственно самих хищников". "У нас сегодня за янтарь можно присесть, а за незаконную разработку драгметаллов, увы, нет", - напомнил он. Было предложение дополнить статью УК, регулирующую оборот янтаря, нефрита и так далее, но оно не нашло поддержки Минфина.

Тема маленького человека

Главная цель законопроекта - стимулировать граждан к легальной добыче золота, сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, назначенный официальным представителем правительства при рассмотрении документа.

Территории, на которых можно будет выбирать старательские участки, будут предлагаться самими регионами, и они должны быть согласованы с заинтересованными органами, включая Росприроднадзор, Росрыболовство, Роснедра, при необходимости, Минобороны, ФСБ и так далее, успокоил Волков. Роснедра смогут определить дополнительные запретные территории, содержащие перспективные промышленные запасы драгметаллов, также нельзя будет добывать золото в заповедниках, на территориях объектов культурного наследия, на сельхозземлях и ряде других участков.

Волков также напомнил про технологические ограничения для старателей: запреты на взрывные работы, применение мощного оборудования, снятие слоя земли на глубину более 5 м и так далее.

"Предполагалось, что это сначала деятельность будет только в отдельных регионах, и у нас такие регионы это будут Магадан и Забайкальский край. Мы определили их в качестве пилотных, они будут у нас первые два года, в последующем о том, что у нас дальневосточный регионы могут присоединиться", - заявил Волков. Представители Магаданской области и Забайкальского края на парламентских слушаниях выступили в поддержку законопроекта.

Отвечая на вопрос о том, почему старательская деятельность новым законом, по сути, выводится из-под законодательства о недрах, Волков отметил, в числе прочего, существенную административную нагрузку, которую это законодательство налагает на недропользователей, излишнюю для "одного бедного старателя", и необходимость вносить изменения в законодательство о недрах (оно, в частности, не регулирует достаточно подробно добычу одного вида сырья).

"Такое у меня сложилось впечатление, что мы обсуждаем то, что я просто против в душе, - отреагировал на критику законопроекта Волков. - У меня такое впечатление, что у вас до сих пор есть представление о жизни и о том, что (старатель - ИФ) это какой-то джентльмен удачи в широкой шляпе с полями и с действительно наплевательским отношением к закону, и вообще к стране, придет добывать участок. Я еще раз напоминаю, у нас только гражданин России (сможет добывать золото по этому законопроекту - ИФ). Вы мешаете добывать золото гражданам России!" Сейчас учредителями компаний, занимающихся добычей россыпного золота, могут быть и иностранцы, в частности, граждане Китая, напомнил он.

"Вы делаете это сейчас уже, разрушаете природу своей как раз деятельностью. Сидите здесь, золотодобывающие я имею в виду компании. Сейчас законодательство вам позволяет сорить и нарушать все", - бросил камень в огород действующих старателей Волков.

"В центре всего этого маленький человек, судьба маленького человека, живущего в удаленном поселке, где нет никакой работы", - привел он аргумент в пользу нового законопроекта.