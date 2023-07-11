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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о задержании мужчины, который, возможно, причастен к убийству замначальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - сообщает СК РФ во вторник.

В понедельник об убийстве Ржицкого сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с её командованием и экипажем, часто встречались", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти Ржицкого.

Краевое управление СКР возбудило дело об убийстве.

Краснодар СКР Евгений Первышов Станислав Ржицкий
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