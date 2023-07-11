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Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве во вторник назначил административный штраф в размере 2 млн руб. облачному сервису Dropbox за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Dropbox International Unlimited Company наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Dropbox признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

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Согласно материалам дела об административном правонарушении, сервису было вменено неудаление по уведомлениям Роскомнадзора видео- и текстовой информации, размещенной по двум ссылкам и содержащей недостоверную информацию о специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины за авторством "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Представитель Dropbox в суд не явился, дело было рассмотрено без него.

Ранее во вторник за аналогичные правонарушения дважды - на 4 и 3 млн руб. - был оштрафован видеосервис Twitch, дочерняя компания корпорации Amazon.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia и др. - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Dropbox РФ
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