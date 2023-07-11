Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Большие десантные корабли (БДК) Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня первый рейс из порта "Кавказ" в порт "Крым" совершил БДК "Оленегорский горняк", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что также в перевозке участвует БДК "Калининград".

"Экипажи кораблей ВМФ России совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе в круглосуточном режиме. Десантные корабли способны принять на борт до 40 автомобилей каждый", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что корабли ВМФ РФ по обращению Минтранса России задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона на случай большого скопления транспорта в направлении Крыма.