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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Также в ходе саммита блока в Вильнюсе генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что оборона альянса усилена максимально со времен холодной войны, "чтобы бороться с двумя главными угрозами - Россией и терроризмом".

- Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства. Согласно принятому закону, если перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то банк будет обязан возместить всю сумму операции в течение 30 дней после получения заявления.

- Корабли ВМФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив. В операции для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона участвуют большие десантные корабли, которые способны принять на борт до 40 машин.

Фотохроника 11 июля

- В РФ принят закон о внедрении цифрового рубля и создании его платформы. ЦБ начнет пилотирование реальных операций с этой формой денег в августе.

- В Исландии в 40 километрах от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Извержение пока не повлияло на авиасообщение.

- Мировой судья в Москве оштрафовал Dropbox, Discord и Twitch (последний - дважды) на несколько миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию - фейки об СВО и порнографические материалы.

- Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе.

- В Израиле противники юридической реформы блокировали подъезды к крупным городам.

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Военная операция на Украине

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