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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

В Израиле противники юридической реформы блокировали подъезды к крупным городам

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Израиле участники акций протеста против юридической реформы с утра 11 июля блокировали междугородные автотрассы на подъездах к Иерусалиму, Хайфе и Тель-Авиву, а также устроили митинг в зале прибытия аэропорта Бен Гуриона, сообщает Jerusalem Post.

Протестующие вышли на улицы после того, как в Кнессете один из законопроектов о реформе прошел первое чтение вечером 10 июля.

Помимо перекрытия трасс протестующие устраивали митинги и в черте городов. В течение дня планируются новые протесты в Иерусалиме, Тель-Авиве, Ришон-Леционе, Эйлате и десятках других городов.

К 11 утра (местное время совпадает с московским) полиции удалось разблокировать автодороги. По всей стране в общей сложности были задержаны 42 участника акций.

Протесты против запланированной судебной реформы в Израиле продолжаются с начала 2023 года. Тем не менее правительство не отказывается от решения ее провести.

Протесты в Израиле

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Иерусалим Тель-Авив Израиль Хайфа
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