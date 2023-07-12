Глава крупнейшего "трансгаза" "Газпрома" сменился после аварии с пострадавшими

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Алексей Кшесинский назначен новым генеральным директором крупнейшей газотранспортной организации "Газпрома" – ООО "Газпром трансгаз Югорск", сообщила монополия.

Ранее в течение 11 лет этот пост занимал Петр Созонов.

В мае этого года в "трансгазе" во время ремонтных работ на магистральном газопроводе "Ямбург - Елец-1" произошло воспламенение газа. В результате ЧП пострадали шесть человек, один рабочий погиб на месте. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Созонов родился в 1963 году в Тюменской области. Окончил Тюменский индустриальный институт и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. По окончании института работал в ПО "Уралтрансгаз" Мингазпрома СССР (позднее ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"), где прошел путь от машиниста технологических компрессоров до главного инженера - первого заместителя генерального директора. С 2012 года – генеральный директор "Газпром трансгаз Югорск".

Кшесинский родился в 1984 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

В структуре "Газпрома" работает 16 лет. В 2007-2014 годах - машинист технологических компрессоров, инженер по ремонту цеха, начальник цеха Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"Газпром трансгаз Югорск" осуществляет транспортировку газа из месторождений Северо-Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и других) потребителям в европейской части страны.