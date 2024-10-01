Крупнейший трансгаз "Газпрома" создает вторую базу ремонта б/у труб

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Югорск" создает базу по ремонту и изоляции бывших в употреблении труб (БРИТ) в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает корпоративная газета компании.

Это уже вторая база по ремонту труб. Первая была создана на базе Югорского управления аварийно-восстановительных работ (УАВР).

"Создание подобной базы в Белоярском УАВР позволит увеличить объемы восстановленной трубы для повторного применения, сократить сроки проведения ремонта на линейной части магистральных газопроводов и снизить затраты на новую трубную продукцию", - отмечается в сообщении.

Ремонтная линия предназначена для работы с трубами диаметром 1220 мм и 1420 мм.

Комплекс работ на производственной площадке, где будет размещена вторая база, планируется завершить в текущем году.

"После ввода в эксплуатацию БРИТ Белоярского УАВР будет закрывать потребности в трубной продукции Надымского и Белоярского регионов. Планируемая производительность - 4 трубы в смену. На сегодняшний день запас трубы на год вперед для работы базы уже сформирован", - говорится в статье.

ООО "Газпром трансгаз Югорск", 100%-е дочернее общество "Газпрома", действует на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Свердловской областей, эксплуатирует и обслуживает 27,7 тыс. км магистральных газопроводов, 210 компрессорных цехов, 1 107 газоперекачивающих агрегата суммарной установленной мощностью около 15,2 ГВт. Эксплуатирует 14 газонаполнительных компрессорных станций.