Портал психологической помощи для школьников в РФ планируют создать к концу года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ разрабатывает сайт, на котором российские школьники смогут получить профессиональные психологические консультации, портал должен быть готов к концу 2023 года, сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов.

"Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник может, в том числе в таком закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога", - сказал Кравцов в ходе выступления на форуме "Дигория".

По словам министра, часто ребенку нужен "внешний человек", чтобы поделиться своими проблемами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минпросвещения ищет разработчика для создания электронного сервиса "Цифровой психолог". По данным издания, на разработку планируется выделить 260 млн до конца 2023 года, работы должны завершиться к 15 декабря 2023, следует из открытого конкурса на портале госзакупок.