В "Росатоме" заявили, что МАГАТЭ помогло вывести на чистую воду планировавших провокацию на ЗАЭС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Все, кто намеревался устроить провокацию на Запорожской АЭС, утверждая, что станция заминирована, "были выведены на чистую воду" с помощью специалистов МАГАТЭ, в то же время разведданные свидетельствуют о признаках подготовки бомбардировки АЭС со стороны Киева, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Там сегодня четыре человека трудятся (специалисты МАГАТЭ - ИФ) непосредственно на территории станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования", - сказал Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он разместил у себя в телеграм-канале.

Лихачев добавил, что тем самым было подтверждено заявление руководства РФ и тех специалистов, которые работают на станции.

"К этой теме очень отнеслось неравнодушно руководство МАГАТЭ - Рафаэль Гросси, он современными способами, в том числе и в твиттере донес свою точку зрения, донес эту оценку своих экспертов. Ну и таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" подчеркнул, что с информационными атаками и информационной войной можно работать только одним способом - честно показывая истинное положение дел и подтверждая это независимыми оценками.

Говоря о данных, связанных с возможностью бомбардировки АЭС украинской стороной, Лихачев отметил: "Насколько я понимаю, разведданные наших Вооруженных сил и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки. Конечно, можно аналитически соединить эти два процесса, то есть готовятся наводчики, готовится обозначение целей, а с другой стороны, фактически их же начальники "раздувают пожар" о том, что это Россия собралась взорвать".