Правительство утвердило "дорожную карту" газификации Камчатки до 2025 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил правительству о поручении президента организовать поставки на Камчатку сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с проекта "Сахалин-2". Он сообщил, что правительство утвердило "дорожную карту" газификации Камчатского края до 2025 года.

"В рамках "дорожной карты" определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования. Для перевода Камчатского края на потребление СПГ необходимо реализовать проекты по созданию причалов и комплекса приема сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. За счет федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. В бюджете на это предусмотрено 12 млрд рублей. За счет внебюджетных средств будет создан плавучий терминал для приема СПГ, а также построены морские суда-газовозы", - сказал премьер.

По итогам прошедшего 5 сентября 2022 года совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2023 года разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, "Газпромом" и "НОВАТЭКом", утвердить и обеспечить выполнение плана-графика ("дорожной карты") газификации Камчатского края на период до 2025 года.

В частности, представленный документ должен был "определить дополнительную ресурсную базу для производства СПГ и его поставки для нужд Камчатского края по цене, которая не превышает цену, регулируемую ФАС России в рамках Единой системы газоснабжения; возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

"НОВАТЭК" подал заявку на покупку доли Shell в "Сахалине-2", но вопрос все еще рассматривается.