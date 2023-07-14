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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Жительница брянского поселка погибла в результате обстрела со стороны Украины

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны территории Трубчевского района, есть погибшая и пострадавшие.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, погибла 84-летняя женщина, легкие ранения получили еще три человека.

"В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов", - добавил губернатор.

Александр Богомаз ВСУ Брянская область Украина
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