Жительница брянского поселка погибла в результате обстрела со стороны Украины
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны территории Трубчевского района, есть погибшая и пострадавшие.
"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.
По его данным, погибла 84-летняя женщина, легкие ранения получили еще три человека.
"В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов", - добавил губернатор.