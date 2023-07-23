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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Два села в Брянской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два села обесточены в Брянской области после обстрелов со стороны Украины, сообщил в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки", - написал он в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

Брянская область Александр Богомаз
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