Два села в Брянской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два села обесточены в Брянской области после обстрелов со стороны Украины, сообщил в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки", - написал он в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.