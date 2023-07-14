Комитет Думы поддержал идею Минфина о налоговых послаблениях для личных фондов обеспеченных россиян

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий. Соответствующие коррективы в законодательство одобрил Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы рассматриваем личный фонд как некое продолжение физлица, поэтому мы применяем к нему максимальную ставку, которую мы применяем к физлицам – сегодня это 15%", - заявил в ходе заседания комитета Госдумы замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Он отметил, что предложенная концепция режима налогообложения личных фондов предусматривает, что передача имущества в личный фонд и передача имущества из него не будет влечь налоговых последствий, в частности по НДС, по налогу на прибыль, по НДФЛ.

Возможность создавать в РФ личные фонды для управления активами появилась у россиян в марте 2022 года, минимальный взнос в них – от 100 млн рублей. Они были призваны стать альтернативой западным трастам. Сейчас на них распространяются общие налоговые правила: при распределении активов фонд уплачивает НДС, а получатели – НДФЛ. На прибыль действует стандартная ставка – 20%.

Теперь с подачи Минфина РФ личные фонды, их учредители и наследники смогут получить ряд налоговых послаблений. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, согласно которым налог на прибыль будет взиматься по ставке 15%, если доля пассивных доходов фонда (дивиденды, проценты, роялти, продажа ценных бумаг, производных финансовых инструментов, сдача недвижимости в аренду) превышает 90%. В иных случаях ставка налога будет стандартной - 20%.

Согласно поправкам, выгодоприобретатели не будут уплачивать НДФЛ при получении денег или имущества от фонда после смерти его учредителя. Если он жив, то при распределении активов уплачивать НДФЛ не придется только самому учредителю и его близким родственникам (супругам, родителям, детям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, внукам), но только при одном условии – они являются российскими налоговыми резидентами, то есть проживают в РФ более 183 дней в году.

Все эти изменения оформлены в виде поправок ко второму чтению в правительственный законопроект (№369931-8), который затрагивает как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль.