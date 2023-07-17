В РФ усилят контроль за рейсами из Египта из-за выявления там неизвестного заболевания

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщили в ведомстве.

"По данным СМИ и Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль", - сообщили журналистам в ведомстве.

Отметается, что контроль будет проводиться, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство взаимодействует с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

В ведомстве предупредили туристов, планирующих отдых в Египте, о необходимости соблюдать меры предосторожности в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми. В числе таких мер - ношение одежды, максимально закрывающей кожные покровы, применение средств, отпугивающих и уничтожающих насекомых. В помещениях рекомендуется закрывать сетками окна и двери.

"По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.).

Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.