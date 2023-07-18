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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

На подъездах к Крымскому мосту снова образовались пробки

На подъездах к Крымскому мосту снова образовались пробки
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны во вторник после ночного открытия реверсивного движения по одной из полос, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

К 11:00 в очереди со стороны Тамани находились 400 машин. Со стороны Керчи стояли 320 машин, время ожидания в обоих направлениях превышало час.

Оптимальным маршрутом в Крым и обратно для легковых автомобилей на данный момент является путь через Крымский мост, даже с учетом реверсивного движения, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, - через мост. Автобусы и грузовики - на паромы и через сухопутный коридор", - сказал он, комментируя распределение транспортных потоков.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крымский мост
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