Отряд содействия обороне и безопасности появится в Псковской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в регионе автономной некоммерческой организации "Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина".

"Организация будет работать в сферах обороны, общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Эта структура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая", - написал Ведерников в своем телеграм-канале.

Кроме того, отряд будет оказывать помощь в борьбе с преступностью, сфере пожарной безопасности, предоставлять консультативные и информационные услуги в сфере оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, заниматься развитием военно-патриотического воспитания.

"В каждом районе и городе будет сформирована своя команда, для которой будет разработан соответствующий учебный план. Сейчас мы начинаем этап отбора первичного актива", - отметил губернатор Псковской области.