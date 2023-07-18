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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Власти Крыма не зафиксировали массовых отмен броней на отдых в регионе после атаки на мост

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры и чиновники не фиксируют массовых отмен броней на отдых в Крыму после украинской атаки на Крымский мост, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Какого-то большого количества отмен бронирований не фиксируем ни мы, ни туроператоры. Информации об этом нет", - сказал крымский министр в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

Министр со ссылкой на данные крымского турцентра у моста со стороны Кубани отметил, что пассажиропоток постепенно восстанавливается. "Он уже становится сопоставимым с периодами до произошедшего вчера", - уточнил Волченко.

По его словам, после ЧП на мосту власти получили около 10 тысяч обращений от туристов, в основном это были справочные запросы. Отели и санатории согласились бесплатно продлить пребывание тех, кто должен был выезжать в понедельник.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крымский мост Крым
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