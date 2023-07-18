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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Госдума приняла закон об установлении на постоянной основе каникул по потребкредитам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает на постоянной основе введенную в период пандемии возможность для граждан получить каникулы по потребительским кредитам.

Кредитные каникулы для физлиц и ИП были введены в начале пандемии, действовали до 30 сентября 2022 г., затем система была модифицирована в кредитные каникулы для мобилизованных граждан и учредителей ООО.

"Мы буквально за несколько дней приняли закон о каникулах для мобилизованных лиц, сейчас активно взаимодействуем по тому, чтобы эти кредитные каникулы вообще распространить на все потребительские кредиты для всех случаев. Жизнь показывает, что принятие решения и по ипотечным каникулам в свое время было правильным. В принципе банковская система практически не заметила принятия этого решения с точки зрения негатива, а плюсы оно получило", - пояснял ранее суть законопроекта глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект (№196743-8) о введении на постоянной основе каникул по потребкредитам для граждан (разъяснений по ИП в тексте документа нет), попавших в трудную жизненную ситуацию, был внесен в парламент в сентябре прошлого года.

Под трудной ситуацией понимается снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, более чем на 30% по сравнению со среднегодовым уровнем. Ко второму чтению была добавлена норма о том, что на кредитные каникулы также могут претендовать заемщики, проживающие в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

Нельзя будет воспользоваться кредитными каникулами, если есть вступившее в силу постановление (акт) суда о признании заемщика банкротом. Условия кредита не должны были меняться до обращения за каникулами. Льготный срок каникул - не более шести месяцев.

В принятом законе уточняется, что каникулы будут действовать для кредитов с лимитом, который установит правительство РФ. До установления правительством данной величины депутаты предлагают ввести лимит для кредитных карт в размере 150 тыс. рублей; для автокредитования - 1 млн 600 тыс. рублей; для всех остальных потребительских кредитов - 450 тыс. рублей (ранее было 300 тыс. рублей).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 г. и будет распространяться на правоотношения, возникшие до дня его вступления в силу. В РФ еще действуют каникулы по ипотечным кредитам, которые с 2019 г. были установлены на постоянной основе.

Госдума
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