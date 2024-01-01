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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

С января изменились правила получения кредитных каникул по потребкредитам

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С января вступил в силу закон, который устанавливает на постоянной основе введенную в период пандемии возможность для граждан получить каникулы по потребительским кредитам.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз - если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно будет на срок до 6 месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

Заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону.

Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного правительством. Сейчас в законе установлены следующие предельные значения:

1,6 млн рублей - по автокредитам;

450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам;

150 тысяч рублей - по кредитным картам.

В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул.

Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.

правительство
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