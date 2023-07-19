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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Москва намерена развивать сотрудничество с Бишкеком, невзирая на угрозу санкций США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия намерена и дальше развивать двусторонние экономические отношения и совместные многосторонние интеграционные процессы с Киргизией, которые являются выгодными для Бишкека, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на сообщения о возможном введении американских санкций против Киргизии за ее экономическое сближение с Россией и спросили о возможных рисках в связи с этим для отношений Москвы и Бишкека.

"Помимо того, что Киргизия является нашим близким партнером и союзником, нас еще объединяет и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах", - отметил представитель Кремля. Он пояснил, что речь, в частности, идет об ЕврАзЭс.

"Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии, и киргизская экономика, безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса", - добавил Песков.

"Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, а также все форматы нашей совместной интеграции", - подытожил он.

Дмитрий Песков Киргизия РФ США
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