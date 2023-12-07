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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ
Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия по возможности соблюдает антироссийские санкции, но торговля есть торговля, учитывая, что Россия является основным партнером республики, заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в четверг.

"Есть договоренности по соблюдению антироссийских санкций. Мы сотрудничаем с Россией, Украиной и европейскими странами. Была просьба от европейских партнеров не нарушать санкции. Мы с этим согласились, но не всегда можем отследить соблюдение требований", - сказал Кулубаев.

"Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия - наш основной партнер", - отметил Кулубаев.

Киргизия Украина
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