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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Дума продлила сроки инвестирования для резидентов ОЭЗ в Калининградской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет увеличить с трех до шести лет срок инвестиционного проекта, реализуемого на территории Калининградской области, для компаний, включенных в реестр резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Правительство внесло законопроект № 316707-8 в палату в марте.

Подать заявление об изменении срока капвложений с трех до шести лет в инвестиционной декларации можно будет до 31 декабря 2023 года.

Срок уведомления заявителя о включении или об отказе во включении в реестр будет увеличен с одного до трех рабочих дней.

Также утрачивают силу положения, предусматривающие, что в случае исключения резидента из реестра до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации указанный резидент обязан уплатить налоги, не уплаченные им в связи с использованием особого порядка уплаты налогов.

В заключении комитета по экономической политике Госдумы на документ говорится, что из-за санкций возникли существенные трудности при перемещении товаров в Калининградскую область через территорию ЕС с остальной части территории России и обратно. "Резиденты ОЭЗ столкнулись с такими проблемами, как разрыв налаженных партнерских связей, изменения в политике осуществления поставщиками предпринимательской деятельности, рост стоимости перевозок и переориентирование с сухопутного транспорта на морской, перебои в поставках сырья и комплектующих", - говорится в заключении.

Комитет отмечает, что продление срока инвестирования для исполнения принятых резидентами ОЭЗ обязательств по размеру капитальных вложений будет способствовать сохранению инвестиционной активности.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Калининград Калининградская область ОЭЗ
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