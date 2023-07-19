Сенаторы и депутаты хотят уточнить порядок обязательного страхования добровольцев СВО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группа российских сенаторов и депутатов внесла законопроект, который распространяет закон об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) (текст документа есть в распоряжении агентства).

В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период пребывания в добровольческом формировании или на сборах законопроектом установлена выплата в размере 2 млн рублей "выгодоприобретателям в равных долях". Выплаты по установленной инвалидности I группы - 1, 5 млн рублей, инвалидности II группы - 1 млн рублей, инвалидности III группы - 500 тыс. рублей. Выплаты при получении тяжелого увечья или контузии составят 200 тыс. рублей, легкого увечья - 50 тыс. рублей.

Условия обязательного страхования, согласно законопроекту, как и у основных категорий лиц, которых защищает соответствующий закон об обязательном страховании военнослужащих, предполагают финансирование премии по договору за счет средств федерального бюджета.

При этом, как следует из текста пояснительной записки к законопроекту, размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) указанных страховых сумм принимается правительством РФ. Добровольцам страховые выплаты положены с момента начала СВО.

Разработчики отмечают в пояснительной записке к проекту документа, что в закон "О статусе военнослужащих" положения о страховании добровольцев были внесены, однако требуется уточнить механизм реализации положений, в соответствии с которыми "граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета".

Законопроектом определяются "основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, аналогичные тем, которые действуют в настоящее время в отношении военнослужащих", говорится в пояснительной записке.

Предложенные изменения вносятся в федеральный закон "О статусе военнослужащих" (от 27 мая 1998 года №76-ФЗ), в также в федеральный закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" (от 28 марта 1998 года №52-ФЗ).

С учетом того, что положения, предписывающие осуществлять за счет средств федерального бюджета обязательное государственное личное страхование добровольцев, уже были ранее закреплены федеральным законом (№419-ФЗ), "реализация настоящего законопроекта не потребует дополнительных средств федерального бюджета", отмечают разработчики.

Предполагается, что данный законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам СВО, секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, по инициативе группы в Госдуму внесен законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в спецоперации. "После принятия нашего законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие", - написал Турчак в своем телеграм-канале в среду.