В Думу внесли проект об обязательном государственном страховании добровольцев СВО

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в спецоперации, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"После принятия нашего законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие", - написал Турчак в среду в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при этом закон будет иметь обратную силу - то есть распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации, 24 февраля 2022 года.

Турчак пояснил, что в настоящее время закон о страховании в отношении воинов-добровольцев не действует - "не прописан порядок".

"Эту проблему мы недавно обсуждали с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Поднимал ее и на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Договорились, что кабмин поддержит. Положительное заключение получено", - добавил руководитель рабочей группы.