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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Поток транспорта через пункт пропуска "Джанкой" из Крыма в Херсонскую область вырос в 2,5 раза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - За сутки после ЧП на Крымском мосту поток транспорта на пункте пропуска "Джанкой" из Крыма в Херсонскую область вырос почти в три раза, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"Только за прошедшие сутки через пункт пропуска "Джанкой" пропущено в 2,5 раза больше транспортных средств по сравнению с аналогичным прошлым периодом", - говорится в сообщении.

В погрануправлении отметили, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан.

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"С понедельника, 17 июля 2023 года введен временный упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории республики Крым. Время прохождения контроля не превышает 10 минут на транспортное средство", - подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба погрануправления отмечает, что граждане активно используют так называемый сухопутный коридор, частью которого является пункт пропуска "Джанкой", в качестве альтернативного маршрута, а пиковые нагрузки здесь фиксируются в светлое время суток.

Ведомство напомнило, что для прохождение административной границы необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, и документы на транспортное средство.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. После этого власти Крыма призвали граждан пользоваться сухопутным маршрутом в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Движение автомобилей по мосту было восстановлено в реверсивном режиме по одной из полос 18 июля.

Джанкой Крым Херсонская область
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