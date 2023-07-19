Керченская паромная переправа ночью работать не будет

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостанавливает работу в ночное время, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, так как с 21:00 до 5:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - написал Лукашенко в телеграм-канале по итогам совещания с подведомственными организациями и профильными ведомствами.

Он отметил, что в приоритетном порядке услугами Керченской паромной переправы будут пользоваться автобусы с организованными группами детей, уже после них – рейсовые автобусы и грузовой транспорт со скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости.

"Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно", - добавил он.

Лукашенко пишет, что на Крымский мост также не допускаются легковые автомобили массой более 3,5 тонн – им для проезда в Крым или из Крыма остается только сухопутный коридор.

Также министр сообщил, что перевозчики могут организовать переправу пассажиров заказных автобусов по мультимодальной схеме с использованием электричек.

"Кроме того, по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно", - уточнил Лукашенко.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

После этого власти Крыма призвали граждан пользоваться сухопутным маршрутом в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Движение автомобилей по мосту было восстановлено в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.