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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Мишустин и Пашинян обсудили вопрос об увеличении грузопотока через Верхний Ларс

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Увеличение грузопотока через пограничный пункт Верхний Ларс, через который идет товарооборот между Россией и Арменией, обсудили в ходе телефонного разговора в среду главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено увеличению грузопотока через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, который обеспечивает товарооборот в торговле России и Армении", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Мишустин и Пашинян обсудили также тематику интеграционного взаимодействия в ЕврАзЭС.

Верхний Ларс ЕврАзЭС Михаил Мишустин Никол Пашинян Армения
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