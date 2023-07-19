Мишустин и Пашинян обсудили вопрос об увеличении грузопотока через Верхний Ларс

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Увеличение грузопотока через пограничный пункт Верхний Ларс, через который идет товарооборот между Россией и Арменией, обсудили в ходе телефонного разговора в среду главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено увеличению грузопотока через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, который обеспечивает товарооборот в торговле России и Армении", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Мишустин и Пашинян обсудили также тематику интеграционного взаимодействия в ЕврАзЭС.