Что произошло за день: среда, 19 июля

Путин и участие в БРИКС, решение Минобороны по Черному морю, продолжающийся пожар на полигоне в Крыму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин не поедет в ЮАР и примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Однако в ЮАР отправится Сергей Лавров. Между тем в Кремле заявили, что Москва не озвучивала угроз в адрес ЮАР в связи с возможным арестом президента РФ в ходе его участия в саммите, но предупредили, что означает посягательство на российского лидера.

- Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства. С 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

- На горящем в Крыму полигоне продолжаются взрывы. По словам главы республики Сергея Аксенова, ситуация с возгоранием нормализуется в течение суток. Из-за пожара эвакуируют более 2200 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

- Путин заявил, что РФ вернется в "зерновую сделку" только при выполнении всех условий. По словам президента РФ, западные страны "сделали все, чтобы пустить ее (сделку) под откос".

- ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники. Дома у сторонника террористической организации были найдены трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки.

- Финляндия с 1 октября отзывает согласие на работу российского генконсульства в Турку.

- Решившие сменить гражданство спортсмены лишатся господдержки и финансирования. Об этом заявил глава Минспорта. Также Олег Матыцин назвал недопустимым поведение Елены Исинбаевой, назвавшей "номинальным" свое звание майора ВС РФ, которое она получила ранее. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко не стал комментировать ситуацию, возникшую вокруг олимпийской чемпионки, но при этом призвал с уважением относиться к спортсменке.