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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона вводит уведомительный порядок передвижений британских дипломатов в России в ответ на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальной работе российских учреждений в Великобритании, заявил российский МИД.

Об этом уведомлен временный поверенный в делах Великобритании в России Том Додд, которого для этого вызвали на Смоленскую площадь.

"В рамках соответствующих ограничений предусматривается, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки", - разъяснил МИД.

Додду также сообщили, что любые усилия британской стороны, "нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах", попытки демонизировать Россию иосложнить работу российских загранучреждений "неизбежно получат решительный ответ".

Хроника 15 апреля 2021 года – 20 июля 2023 годаДипломатическое противостояние
Екатеринбург МИД Великобритания Том Додд
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