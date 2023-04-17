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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Мосгорсуд на вынесение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде на оглашении приговора политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) присутствовали сорок дипломатов из 24 стран мира, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Они собрались не в зале заседания, а слушали приговор по трансляции в другом зале.

В Мосгорсуд прибыли дипломаты из США, Франции, Великобритании, Канады, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии, Германии и других стран. От США в суд пришла посол Линн Трейси.

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков об армии.

Защита Кара-Мурзы пообещала подать апелляцию на приговор. Адвокат политика Мария Эйсмонт сказала журналистам, что после двух отравлений ее подзащитному поставили диагноз полиневропатия, который входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

После оглашения приговора, посольство США, чьи представители находились в Мосгорсуде, заявило о поддержке Кара-Мурзы и призвало российские власти к "его немедленному освобождению". В распространенном заявлении американского посольства выражено мнение, что вынесенный приговор не справедлив.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был арестован весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в России организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену в связи с его выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Мосгорсуд Линн Трейси США Великобритания Владимир Кара-Мурза Москва
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