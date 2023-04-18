В МИД РФ вызваны послы США, Британии и Канады

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Послы США, Великобритании и Канады во вторник вызваны в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Послы были вызваны "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу", говорится в сообщении.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания послов Британии, США и Канады, которые были сделаны после оглашения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), являются прямым вмешательством во внутренние дела России.

Об этом Захарова сообщила, отвечая на вопрос СМИ. Текст ее ответов был размещен в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, "иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя".

В понедельник Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе 25 лет колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ. Также ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запрещено заниматься журналистской деятельностью. На оглашении приговора присутствовали дипломаты из 24 стран мира. После заседания суда дипломаты из Британии, США и Канады осудили приговор и призвали к освобождению Кара-Мурзы.