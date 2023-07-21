Принят закон о корректировке топливного демпфера и роста акцизов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, в рамках которого вносится ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли.

Поправки (№369931-8) были внесены правительством в рамках реализации основных направлений налоговой политики.

В частности, предполагается срезание в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года.

Ранее Минфин отмечал, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, предлагается его "уполовинить". В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Принятый закон также устанавливает индикативную цену бензина на внутреннем рынке на 2026 год для расчета демпфера в размере 67 300 рублей за тонну (60 450 рублей в 2025 году), индикативную цену дизтоплива на внутреннем рынке на 2026 год в размере 58 950 рублей за тонну (57 200 в 2025 году).

Также повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 к запланированному ранее уровню (то есть индексация составит 5%, а не 4%) и 2025 годах, в 2026 году - на 4% к новому предлагаемому уровню. Так, согласно документу, акцизы на бензины класса ниже 5 в 2024 году предлагается установить в размере 15 458 рублей за тонну, в то время как по действующему законодательству предполагался рост до 15 325 рублей за тонну (рост на 0,9%), акциз на 2025 год вырастет с 15 938 до 16 076 рублей за тонну (также на 0,9%), акциз на 2026 год предлагается установить в размере 16 719 за тонну (рост на 4%).

Такая же индексация предполагается по бензинам класса выше 5, дизельному топливу и моторным маслам. Ставки акциза по авиакеросину предлагается оставить неизменными - 2 тыс. 800 рублей за тонну.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительной, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательной - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стало некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с дисконтом.