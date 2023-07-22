Перед досмотром на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очереди на обязательный досмотр перед Крымским мостом с двух направлений к полудню субботы насчитывают в общей сложности более 600 автомобилей.

"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 245 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 372 транспортных средства, ожидание около часа", - говорится в сообщении в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

Утром в субботу движение по мосту было перекрыто более часа, оно возобновилось в 11:30.