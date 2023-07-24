Песков назвал гибель корреспондента РИА результатом сознательной атаки на журналистов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обстрел, в результате которого 22 июля погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, был сознательной атакой на работников прессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это - сознательная атака на журналистов, и, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - сказал он журналистам.

Он добавил, что "гибель любого человека, это, конечно же, трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности".

"Во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим", - сказал Песков.

22 июля Минобороны России сообщило, что группа журналистов попала под артиллерийский обстрел в Запорожской области и что кассетными боеприпасами были ранены четверо сотрудников СМИ. Журавлев умер от полученных ран.