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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Четырех эвакуированных жителей Красногвардейского района Крыма госпитализировали

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Медицинские работники оказывают помощь жителям, эвакуированным в пункты временного размещения в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма; четырем эвакуированным понадобилась госпитализация, сообщили в Минздраве РФ.

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"Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в субботу.

12 жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы. Всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщили в министерстве.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, которые при необходимости будут задействованы.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов, ссылаясь на предварительные данные, заявлял, что пострадавших в результате ЧП нет.

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