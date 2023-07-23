Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ, где готовились теракты против РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, на пораженных объектах находились иностранные наемники, "все спланированные к удару цели уничтожены".

Российские военные за сутки уничтожили семь танков Leopard и 10 БМП Bradley вооруженных сил Украины на запорожском и южно-донецком направлениях.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях (запорожском и южно-донецком - ИФ) составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

За сутки на донецком направлении отражены 14 атак ВСУ, шесть - на красно-лиманском, еще две - на запорожском, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

"В течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях. На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка (ДНР).

"Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой народной республики", - сообщил он.

На красно-лиманском направлении, сказал Конашенков, активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка (ЛНР).

Кроме того, продолжил он, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Площанка, Червоная Диброва и Невское (ЛНР). Также, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.", - сообщил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское (ДНР) и Приютное Запорожской области.

На запорожском направлении, сообщил Конашенков, действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - заявил он.

По его словам, российскими средствами ПВО перехвачен украинский снаряд системы HIMARS и крылатая ракета Storm Shadow. За сутки уничтожены 28 украинских беспилотников, сказал Конашенков.

Конашенков сообщил, что российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

"Поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Нововодяное Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - сказал он.

Конашенов сообщил, что в Малой Токмачке уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Конашенкова, с начала специальной военной операции уничтожено: 457 украинских самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10854 танков и других боевых бронемашин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11848 единиц специальной военной автомобильной техники.