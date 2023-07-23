Один человек пострадал при обстреле села в Брянской области
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем при обстреле села Полевые Новоселки.
"В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными без электричества остались села Павловичи и Полевые Новоселки.