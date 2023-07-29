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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Четыре дома частично повреждены после обстрела села в Брянской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи Климовского района.

"Сегодня ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела есть частичное повреждение четырех жилых домовладений", - написал он в телеграм-канале в субботу.

По его словам, позже рабочая комиссия проведет осмотр разрушений и произведет оценку нанесенного ущерба.

Брянская область Александр Богомаз
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