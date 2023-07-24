Мишустин пожелал Кожемяко удачи на губернаторских выборах в Приморье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин отметил профессиональную работу губернатора Приморского края Олега Кожемяко по развитию региона и пожелал ему удачи на предстоящих в сентябре выборах. Они встретились во Владивостоке.

"Олег Николаевич, Вы в сентябре по поручению президента идете на очередной срок избираться губернатором, хочу сказать, что Вы профессионал, возглавляли серьезные регионы и, конечно, делаете все, чтобы Приморье стало краше, абсолютно уверен, что люди в этом смысле будут поддерживать ваши начинания", - сказал Мишустин на встрече с Кожемяко.

Он пожелал удачи и успеха команде губернатора на выборах.

Олег Кожемяко руководит Приморьем с сентября 2018 года. Сначала он стал врио губернатора, а в декабре 2018 года выиграл выборы, которые в регионе проводились повторно. До этого он был губернатором Сахалина, а еще раньше возглавлял Амурскую область.