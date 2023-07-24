Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

"Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года экс-заместитель главы Росприроднадзора, председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

В июле 2022 года бывший замглавы Росприроднадзора Митволь был арестован в Красноярске по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

Также в июле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Красноярского краевого транспортного управления, он подозревается в превышении полномочий при подписании акта приема-передачи корректировок ПСД красноярского метро. Общий имущественный ущерб составил 742 млн рублей.

В феврале 2023 года Митволя госпитализировали из СИЗО в краевую туберкулезную больницу №1 (КТБ №1) в Красноярске, он находился под наблюдением врачей, его состояние оценивалось как удовлетворительное. 29 марта пресс-служба краевого ГУФСИН сообщила, что Митволь переведен из больницы обратно в СИЗО.

В начале июля 2023 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска изменил меру пресечения в отношении Митволя на домашний арест.