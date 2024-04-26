Власти обсуждают штрафы за непредставление данных об экстремальных турмаршрутах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовили законопроект о введении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения туристов, проходящих по труднодоступной местности, сообщает "Парламентская газета". Она ссылается на выступление вице-спикера Думы Ирины Яровой в президиуме Совета законодателей.

"Туризм прежде всего должен быть безопасным. Совместно с камчатскими коллегами разработан законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности. Данный проект предварительно поддержан МЧС и Минюстом", - сообщила Яровая.

Она призвала Минэкономразвития поддержать эту инициативу.

По данным вице-спикера, среди молодежи растет популярность турпоездок, связанных с посещением труднодоступных мест, экстремальные виды туризма. Ссылаясь на статистику МЧС, она добавила, что незарегистрированных туристов приходится спасать в три раза чаще, чем зарегистрированных.