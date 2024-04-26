Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Власти обсуждают штрафы за непредставление данных об экстремальных турмаршрутах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовили законопроект о введении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения туристов, проходящих по труднодоступной местности, сообщает "Парламентская газета". Она ссылается на выступление вице-спикера Думы Ирины Яровой в президиуме Совета законодателей.

"Туризм прежде всего должен быть безопасным. Совместно с камчатскими коллегами разработан законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности. Данный проект предварительно поддержан МЧС и Минюстом", - сообщила Яровая.

Она призвала Минэкономразвития поддержать эту инициативу.

По данным вице-спикера, среди молодежи растет популярность турпоездок, связанных с посещением труднодоступных мест, экстремальные виды туризма. Ссылаясь на статистику МЧС, она добавила, что незарегистрированных туристов приходится спасать в три раза чаще, чем зарегистрированных.

МЧС Минэкономразвития Госдума Ирина Ярова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруд предложил отдавать незначительные остатки средств из маткапитала на руки

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });