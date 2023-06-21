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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В МИД ФРГ заявили, что РФ дала предварительное согласие на назначение нового посла

В МИД ФРГ заявили, что РФ дала предварительное согласие на назначение нового посла
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Член "Свободной демократической партии Германии" (СвДП) Александр Ламбсдорф получил предварительное согласие Москвы на вступление в должность посла ФРГ в РФ, сообщает газета "Хандельсблат" со ссылкой на представителя немецкого МИД.

"Российские власти выдали так называемый агреман - предварительное согласие на назначение", - сказал он.

По его словам, Ламбсдорф "может вступить в должность нового посла Германии в Москве этим летом".

56-летний дипломат и политик Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который с 2019 года является послом ФРГ в Москве. Фон Гайр в свою очередь может занять должность постоянного представителя Германии при НАТО, отмечает газета.

Ламбсдорфа считают одним из самых опытных экспертов по внешней политике в правящей в ФРГ коалиции: в 2000 - 2003 годах он был сотрудником посольства Германии в Вашингтоне, затем работал по российскому направлению в немецком внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в 2004 - 2017 годах был депутатом Европарламента, а в 2017 года стал депутатом бундестага и заместителем председателя парламентской фракции СвДП.

Россия Германия Александр Ламбсдорф
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