В Кремле заявили о наличии в Молдавии сторонников развития отношений с Россией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с Россией, в Москве об этом знают, об этом свидетельствуют и результаты муниципальных выборов в республике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Молдавии Майи Санду о том, что у них нет общих тем для обсуждения с Россией и что Россия не уважает граждан республики.

"Результаты этих муниципальных выборов (в Молдавии - ИФ) как раз свидетельствуют об обратном - что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется в виду, в том числе, и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной - мы об этом знаем. И, в том числе, результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали", - сказал он.

"Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись - имеются в виду муниципальные выборы, где совсем не ее партия, собственно, получила победу", - добавил Песков.

В ноябре 2023 года в Молдавии прошли местные выборы в мэры городов и главы советов, по результатам которых правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) победила в трех городах из 36. Также PAS заняла первое место на выборах в районные советы в 19 из 32 районов, но не получила большинства голосов ни в одном из них. Кандидат PAS на выборах мэра Кишинева заняла второе место, набрав чуть более 28% голосов.