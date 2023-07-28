Путин выступит в четверг на саммите Россия-Африка

Запланировано обсуждение с африканскими делегациями конфликта на Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в мероприятиях саммита Россия-Африка, обсудит с делегацией африканских государств украинский вопрос и пообщается с некоторыми главами стран континента.

В пятницу в рамках саммита запланированы два пленарных заседания. На первом из них выступит Путин и все руководители африканских стран, приехавшие в Санкт-Петербург. В ходе второго пленарного заседания, которое пройдет в формате рабочего завтрака, слово будет предоставлено другим главам делегаций.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин в своем выступлении на пленарном заседании озвучит некоторые российские инициативы по проблеме доступа африканских государств к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам.

"Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал он журналистам.

"Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам. Будут озвучены некоторые наши инициативы в этой сфере", - продолжил помощник главы государства.

По итогам саммита планируется принятие итоговой декларации, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углублению взаимодействия на международной арене.

Также будут приняты отдельные тематические декларации, в частности, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в борьбе с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Кроме того, планируется утвердить план действий форума партнерства Россия-Африка на период до 2026 года.

Ожидается и подписание пакета межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов.

После церемонии принятия документов Путин вместе с действующим председателем Африканского союза, президентом Коморских островов Азали Ассумани выступят с заявлением для СМИ.

Вечером в пятницу состоится встреча российского президента с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Предыдущие переговоры прошли 17 июня также в Санкт-Петербурге. Тогда помимо Путина в них приняли участие его коллеги из Замбии, Коморских островов, Сенегала, ЮАР, а также премьер Египта, директор кабинета президента Конго и спецпосланник президента Уганды по особым поручениям.

Перед сегодняшними переговорами российский лидер проведет также ряд двусторонних встреч, в частности с президентами ЦАР, Камеруна и Сенегала Фостен-Арканжем Туадерой, Полем Бийя и Маки Саллом, а также главой президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Как ранее сообщил Ушаков, в Санкт-Петербург в саммите Россия-Африка и предшествующем ему экономическом и гуманитарном форуме принимают участие 17 иностранных лидеров, и Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.

Еще десять стран представлены на уровне премьеров, вице-премьеров и глав парламента.

Всего в числе участников саммита делегации из 49 государств континента, а также руководство практически всех региональных организаций.