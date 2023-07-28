Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Туристических групп в районе вулкана нет.

Для Шивелуча установлен наивысший - красный - код опасности для авиации.

Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли мощные пеплопады.

Шивелуч продолжает извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.