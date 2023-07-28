ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Орловской области, собиравшегося принять участие в боевых действиях на стороне украинского вооруженного формирования, признанного в РФ террористическим.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией", - заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения", для этого он обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности, Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и министерство иностранных дел Украины, получил разъяснения о порядке его действий по выезду на территорию отмеченного государства.

"В отношении задержанного следственным территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России", - сообщили в ФСБ.