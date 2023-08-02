Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Остановка движения продлилась около получаса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли примерно на полчаса, сообщил телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на объекте.

Сообщение об остановке движения появилось в 01:54, причины не уточнялись. В 2:29 канал проинформировал о его возобновлении

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Была повреждена автодорожная часть.